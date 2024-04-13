Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения

Компания розничной торговли в Китае увеличила количество дней отпуска с 30 до 40 и разрешила сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением.
Как пишет South China Morning Post
, теперь дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу.
- Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу, - сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.
Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха. Такую инициативу охотно поддержали в соцсетях.
- Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение, - поделился один из комментаторов.
В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни. По его убеждению, заставлять сотрудников работать сверхурочно – это неэтично. В его компании – пятидневка. Работая по семь часов, сотрудники имеют право на полноценный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 7000 юаней. Это примерно 434 тысячи тенге.
Источник: Zakon.kz
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