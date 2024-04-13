Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Апреля
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.89 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения
Иллюстративное фото: Pixabay
Компания розничной торговли в Китае увеличила количество дней отпуска с 30 до 40 и разрешила сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением.

Как пишет South China Morning Post, теперь дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу.

- Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу, - сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.


Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха. Такую инициативу охотно поддержали в соцсетях.

- Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение, - поделился один из комментаторов.


В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни. По его убеждению, заставлять сотрудников работать сверхурочно – это неэтично. В его компании – пятидневка. Работая по семь часов, сотрудники имеют право на полноценный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 7000 юаней. Это примерно 434 тысячи тенге.

Источник: Zakon.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика