Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения

- Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу, - сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.

- Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение, - поделился один из комментаторов.