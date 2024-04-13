Умерли самые старые в мире сиамские близнецы

- Разлучимся ли мы? Абсолютно нет, - сказал Джордж в документальном фильме 1997 года. «Моя теория такова: зачем чинить то, что не сломано?».

В американском штате Пенсильвания скончались самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы, передаёт официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.Сообщается, что они ушли из жизни в воскресенье, 7 апреля, в больнице Университета Пенсильвании по неизвестным причинамИм было 62 года 202 дня – на девять лет больше, чем вторым по возрасту женщинам-сиамским близнецам, когда-либо зарегистрированным в мире.Лори и Джордж, которых ранее называли Дори, родились 18 сентября 1961 года. Они имели частично сросшиеся черепа, разделяющие жизненно важные кровеносные сосуды и 30% головного мозга (лобную и теменную доли).Несмотря на то, что близнецы делили одну голову на двоих, они во многом отличались друг от друга.Лори была здоровой, а у Джорджа было расщепление позвоночника, и он не мог ходить. Он сидел на табурете, похожем на инвалидное кресло, которое Лори катала.Джордж сделал успешную карьеру кантри-певца, в то время как Лори выигрывала трофеи в боулинге с десятью кеглями. В 90-е годы Лори также несколько лет работала в больничной прачечной, составляя свой график с учетом концертов Джорджа, благодаря которым сиамские близнецы ездили по всему миру.Они стали первыми в мире однополыми сиамскими близнецами, идентифицировавшими себя как представителей разных полов в 2007 году, когда Джордж начал представляться мужчиной после того, как обнаружил, что он трансгендер.Близнецы жили отдельно в квартире с двумя спальнями в Пенсильвании. У каждого из них была своя комната – они поочерёдно проводили в каждой ночи – и старались жить своей индивидуальной жизнью, насколько это было возможно.Они по очереди занимались своими отдельными хобби; по их словам, они эффективно «отключались», находясь в комнате друг друга.Они также принимали душ отдельно, используя занавеску для душа в качестве барьера, пока один принимал душ, а другой стоял снаружи ванны.Каждый раз, когда их спрашивали, хотели бы они когда-нибудь разлучиться, Лори и Джордж всегда отвечали «нет».Близнецы опровергли все прогнозы медицинских работников, которые говорили, что они не доживут до 30 лет. В 2015 году они стали старейшими женщинами-сиамскими близнецами, когда-либо жившими, обогнав Машу и Дашу Кривошляповых, которые умерли в возрасте 53 лет.У Лори и Джорджа остались отец, шестеро братьев и сестер, несколько племянниц и племянников и большая семья друзей.Источник: BaigeNews.kz