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Юрий Куклачев в тяжелом состоянии: у артиста случился обширный инфаркт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Юрий Куклачев в тяжелом состоянии: у артиста случился обширный инфаркт
Фото: instagram.com/kuklachevcats/
О состоянии знаменитого дрессировщика кошек рассказал цирковой артист Эдгард Запашный, уточнив, что накануне ему проведена операция.

Российского артиста цирка, клоуна, дрессировщика кошек Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного шоу. Он находится в тяжелом стабильном состоянии после операции. Об этом утром 13 апреля сообщил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

- Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов, - написал Запашный в Telegram-канале.


У Юрия Куклачева случился инфаркт во время празднования его 75-летия. 12 апреля сын артиста Дмитрий Куклачев сообщил, что ему стало плохо во время шоу в Vegas City Hall в Москве в конце первого отделения. Ему была оказана медицинская помощь. Дрессировщик сообщил сыну, что чувствует себя нехорошо, и пожаловался на боли в груди, тогда тот вызвал ему скорую помощь. Дмитрий добавил, что его отец находится в сознании и разговаривает.



Советский народный артист и дрессировщик Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, с 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек.

Источник: Zakon.kz


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