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Моряки смогли выбраться с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Моряки смогли выбраться с необитаемого острова благодаря надписи на песке
Фото: Pixabay
Троих моряков удалось спасти с крошечного, входящего в состав Микронезийского архипелага, необитаемого острова в Тихом океане, благодаря тому, что они выложили на песке слово HELP (помогите) с помощью пальмовых листьев.

По информации телеканала CBS, моряки оказались в ловушке на острове Пикелот, так как у них вышел из строя двигатель на лодке. Спустя шесть дней после того, как они отправились в плавание, береговая охрана США получила сигнал бедствия от родственника пропавших, после чего сразу же была начата спасательная операция, к которой привлекли Военно-морские силы (ВМС) страны.

Отмечается, что попавшие в беду были обнаружены через восемь дней после их исчезновения. Их просьбу о помощи увидели с самолета, после чего на остров был отправлен катер береговой охраны, который эвакуировал людей и доставил их домой. Как отметила координатор спасательной миссии, лейтенант Челси Гарсия,
изобретательность моряков сыграла решающую роль в направлении усилий по их спасению.

Источник: Zakon.kz


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