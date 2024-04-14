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Православные активисты попытались сорвать фестиваль хоррор-кино из-за подозрений в сатанизме

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 16:24
Православные активисты попытались сорвать фестиваль хоррор-кино из-за подозрений в сатанизме
Фото: (с) zlofest.ru
Общественники из «Сорок Сороков» вызвали полицию на место проведения «ЗЛОFest».

Активисты из общественной организации «Сорок Сороков» попытались сорвать фестиваль любителей хоррор-фильмов «ЗЛОFest». Об этом пишет портал horrorzone.

Информация о попытке срыва фестиваля появилась еще 12 февраля в Telegram-канале Shot. СМИ писали, что активисты и депутат Госдумы Александр Спиридонов захотели сорвать фестивали «ЗЛОFest» и «Бал Воланда» из-за мистической тематики во время Великого поста. После появления публикации официальный аккаунт «ЗЛОFest» сообщил, что организаторы осуждают сатанизм и не имеют к нему никакого отношения, а фестиваль посвящен исследованию страшного жанра в культуре и в искусстве.

Несмотря на это 13 апреля на место проведения мероприятия прибыли полицейские и вывели всех гостей с площадки. Фанаты хоррор-тематики обратились к общественникам и религиозным активистам с просьбой остановить гонения и попытки уличить их в мракобесии или оскорблении чувств верующих.

Источник: Газета.ru


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