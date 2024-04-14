В ближайшие месяцы ученые обещают вспышку новой звезды

- Я весьма взволнован, - признается один из руководителей NASA Уильям Джей Кук. - Эта штука похожа на комету Галлея - та тоже прилетает раз в 75-80 лет, - но новым звездам журналисты уделяют куда меньше внимания.

Пока мир следил за полным солнечным затмением 8 апреля, астрономы не спускали глаз с далекого созвездия Северной Короны: там, на расстоянии около 3 тысяч световых лет от Земли, вот-вот должна вспыхнуть новая звезда.На самом деле Tау Северной Короны (T CrB) – это двойная звездная система: мертвый белый карлик и доживающий свой век красный гигант. По расчетам ученых, вскоре они должны осветить ночное небо яркой вспышкой, различимой с Земли даже невооруженным глазом.Ожидается, что произойдет это редчайшее космическое явление не позже сентября 2024 года.Своими глазами увидеть рождение новой звезды – редкая удача, выпадающая не каждому поколению, напоминают в NASA.Вспышки T CrB происходят с периодичностью около 80 лет, и последний раз это происходило в 1946 году.Источник: Русская служба BBC