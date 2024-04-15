О чем не знают 90 процентов пассажиров, рассказала бортпроводница

Жизнь бортпроводников – это непрерывное путешествие, полное удивительных моментов и непредсказуемых ситуаций. Они сопровождают нас в небе и являются настоящими экспертами по комфорту и удобству во время полета. Недавно одна из стюардесс поделилась ценными советами, о которых не знают большинство пассажиров, передает Tengri Travel.
23-летняя бортпроводница авиакомпании Etihad Airways по имени Жибек привлекла внимание пользователей сети своим видео, в котором поделилась ценными советами для пассажиров. Ролик стюардессы собрал более 800 тысяч просмотров за короткий срок. Жибек перечислила лайфхаки и профессиональные секреты, которые смогут сделать путешествие пассажиров более комфортным и приятным.Стюардесса назвала в ролике следующие секреты:
- если вам срочно потребовались средства личной гигиены (прокладки, подгузники) или детское питание (пюрешки), их можно запросить у бортпроводников;
- если вы не хотите покупать воду в аэропорту или вашу воду выкинули, возьмите с собой любую пустую бутылку, бортпроводники с радостью наполнят ее для вас в самолете;
- если у вас закладывает уши в полете, нужно хорошенько зевнуть. Да, да именно зевание полностью "пробьет" уши, а не общепринятое действие – закрывать нос и "выдувать" через уши;
- если вы капризны в еде и предпочитаете иметь варианты, старайтесь сесть на передние ряды после бизнес-класса. Обслуживание начинается от кабины, и чем дальше вы сидите, тем выше вероятность, что какое-то из блюд закончится;
- если вы путешествуете с грудным ребенком, первый ряд после бизнес-класса – оптимальное место для вас, так как туда крепится люлька. Ребенка можно посадить играть или положить спать.
"А мне рассказала знакомая стюардесса, что когда просишь воды и она закончилась, то могут налить из крана в туалете. Могут еще так сделать, если вы вредный пассажир. А еще – лучше не пить чай и кофе из тех чайничков, потому что их никто не моет нормально. Босиком лучше тоже в самолете не сидеть, либо потом выкидывать носки", "Летаю с маленьким шейкером 300 мл, похожим на стакан. В 80 процентах случаев его наливают до половины, говоря, что это регламент, или просто в пластиковый стакан, чтобы туда перелила. Если сунешь бутылку, ее, наверное, выкинут", "Самую полезную информацию узнаю всегда от тебя", – написали пользователи под роликом.
В разговоре с корреспондентом Жибек рассказала, что поделилась видео, чтобы еще больше пассажиров узнало об этих полезных моментах.
"Я выкладываю все видео для того, чтобы осведомить людей, рассказать что-то новое, интересное и полезное. Идея создания видео пришла ко мне из желания поделиться лайфхаками, которыми многие пассажиры не владеют. Решила собрать всю эту информацию в одном ролике, чтобы люди узнали, какими функциями можно пользоваться в самолете, и какой сервис им положен. Видео может быть полезным, так как я поделилась простыми, но важными советами для каждого путешественника.
Реакция читателей была неоднозначной, кто-то действительно нашел это полезным, а кто-то нет, кому-то понравился формат, кому-то нет. Все отреагировали по-разному. Некоторые выразили сомнения относительно предоставляемых услуг в самолете, таких как средства личной гигиены или детское питание. Я не могу говорить за все авиакомпании, но мы предоставляем такие услуги. Однако, я не могу отвечать за политику казахстанских, российских или европейских авиалиний, так как не работала в них и не знакома с их услугами", – отметила она.
Жибек также дала несколько советов для облегчения длительных полетов.
"Чтобы облегчить длительные полеты, настоятельно рекомендую пить много воды, чтобы избежать обезвоживания организма. Дополнительно советую использовать компрессионные чулки, чтобы предотвратить отечность ног", – порекомендовала эксперт.
Она отметила, что работа бортпроводником разнообразна и интересна, а также дает возможность знакомиться с новыми культурами и традициями, благодаря частым путешествиям.
"Работа бортпроводником разнообразна и интересна. Каждый день ждут новые приключения, эмоции и впечатления. Например, сегодня мы можем кушать итальянскую пиццу в Риме, завтра гулять по островам Мальдив и послезавтра оказаться в другом конце мира. Также на работе встречаю много людей разных национальностей и узнаю их традиции, культуру и кухню, расширяя свой кругозор", – заключила Жибек.
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