О чем не знают 90 процентов пассажиров, рассказала бортпроводница

23-летняя бортпроводница авиакомпании Etihad Airways по имени Жибек привлекла внимание пользователей сети своим видео, в котором поделилась ценными советами для пассажиров. Ролик стюардессы собрал более 800 тысяч просмотров за короткий срок. Жибек перечислила лайфхаки и профессиональные секреты, которые смогут сделать путешествие пассажиров более комфортным и приятным.

"А мне рассказала знакомая стюардесса, что когда просишь воды и она закончилась, то могут налить из крана в туалете. Могут еще так сделать, если вы вредный пассажир. А еще – лучше не пить чай и кофе из тех чайничков, потому что их никто не моет нормально. Босиком лучше тоже в самолете не сидеть, либо потом выкидывать носки", "Летаю с маленьким шейкером 300 мл, похожим на стакан. В 80 процентах случаев его наливают до половины, говоря, что это регламент, или просто в пластиковый стакан, чтобы туда перелила. Если сунешь бутылку, ее, наверное, выкинут", "Самую полезную информацию узнаю всегда от тебя", – написали пользователи под роликом.

"Я выкладываю все видео для того, чтобы осведомить людей, рассказать что-то новое, интересное и полезное. Идея создания видео пришла ко мне из желания поделиться лайфхаками, которыми многие пассажиры не владеют. Решила собрать всю эту информацию в одном ролике, чтобы люди узнали, какими функциями можно пользоваться в самолете, и какой сервис им положен. Видео может быть полезным, так как я поделилась простыми, но важными советами для каждого путешественника.

Реакция читателей была неоднозначной, кто-то действительно нашел это полезным, а кто-то нет, кому-то понравился формат, кому-то нет. Все отреагировали по-разному. Некоторые выразили сомнения относительно предоставляемых услуг в самолете, таких как средства личной гигиены или детское питание. Я не могу говорить за все авиакомпании, но мы предоставляем такие услуги. Однако, я не могу отвечать за политику казахстанских, российских или европейских авиалиний, так как не работала в них и не знакома с их услугами", – отметила она.

"Чтобы облегчить длительные полеты, настоятельно рекомендую пить много воды, чтобы избежать обезвоживания организма. Дополнительно советую использовать компрессионные чулки, чтобы предотвратить отечность ног", – порекомендовала эксперт.

"Работа бортпроводником разнообразна и интересна. Каждый день ждут новые приключения, эмоции и впечатления. Например, сегодня мы можем кушать итальянскую пиццу в Риме, завтра гулять по островам Мальдив и послезавтра оказаться в другом конце мира. Также на работе встречаю много людей разных национальностей и узнаю их традиции, культуру и кухню, расширяя свой кругозор", – заключила Жибек.

Жизнь бортпроводников – это непрерывное путешествие, полное удивительных моментов и непредсказуемых ситуаций. Они сопровождают нас в небе и являются настоящими экспертами по комфорту и удобству во время полета. Недавно одна из стюардесс поделилась ценными советами, о которых не знают большинство пассажиров, передает Tengri Travel.- если вам срочно потребовались средства личной гигиены (прокладки, подгузники) или детское питание (пюрешки), их можно запросить у бортпроводников;- если вы не хотите покупать воду в аэропорту или вашу воду выкинули, возьмите с собой любую пустую бутылку, бортпроводники с радостью наполнят ее для вас в самолете;- если у вас закладывает уши в полете, нужно хорошенько зевнуть. Да, да именно зевание полностью "пробьет" уши, а не общепринятое действие – закрывать нос и "выдувать" через уши;- если вы капризны в еде и предпочитаете иметь варианты, старайтесь сесть на передние ряды после бизнес-класса. Обслуживание начинается от кабины, и чем дальше вы сидите, тем выше вероятность, что какое-то из блюд закончится;- если вы путешествуете с грудным ребенком, первый ряд после бизнес-класса – оптимальное место для вас, так как туда крепится люлька. Ребенка можно посадить играть или положить спать.В разговоре с корреспондентом Жибек рассказала, что поделилась видео, чтобы еще больше пассажиров узнало об этих полезных моментах.Жибек также дала несколько советов для облегчения длительных полетов.Она отметила, что работа бортпроводником разнообразна и интересна, а также дает возможность знакомиться с новыми культурами и традициями, благодаря частым путешествиям.