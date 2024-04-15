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Токаев провел переговоры с Пашиняном в Армении

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 12:33
Токаев провел переговоры с Пашиняном в Армении
Фото пресс-службы Акорды
Президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении в узком составе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.

"Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия. Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень", - говорится в сообщении Акорды.


В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.

В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.


Источник: tengrinews.kz
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