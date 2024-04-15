Токаев провел переговоры с Пашиняном в Армении

"Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия. Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень", - говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении в узком составе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.