Иностранцы стали чаще оформлять российские карты «Мир»

По словам представителей банков, рост спроса связан с вступлением в силу осенью 2023 года закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам. В список привилегированных стран вошли 25 государств.

Подчеркивается, что получение карт удаленно в данный момент не работает. Для их оформления иностранцам необходимо лично приехать в Россию, подписать договор, получить сим-карту и пополнить счет через банкомат.

В первом квартале 2024 года в России вырос спрос на карты платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков.Отмечается, что чаще всего карты оформляют граждане Китая. Пик подачи заявок пришелся на февраль.Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители молдавского региона начнут получать карты «Мир» с 1 мая. В первую очередь их планируется выдать пенсионерам.