Врач назвала продукты, которые лучше не покупать

"Если в составе продукта больше 2-3 компонентов и тем более если список на этикетке большой, такое я не куплю. И неважно, что это и из чего состоит. Чем длиннее список ингредиентов, тем большей обработке подвергался продукт... ...Суп-пюре могу съесть только тот, который я сварила сама, потому что знаю, что я туда положила. Вы даже не представляете, сколько добавок порой бывает в продуктах. Даже в обычную соль добавляют антислеживающий агент", – указала врач в своем Telegram-канале.

"Содержит большое количество Омега 6, которые могут привести к воспалительным процессам с переходом в хроническую форму, если их потреблять в избытке. Кроме того, рафинирование масел – процесс, чаще всего протекающий с участием вредных химических веществ", – пояснила Екатерина Янг.

"Трансжиры снижают синтез простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов, не позволяя им сужаться и тем самым улучшая кровоток. Когда внутренняя стенка артерий не производит простациклин в достаточном количестве, образуются сгустки крови и риск тромбозов резко возрастает", – предупредила врач.

Врач-эндокринолог Екатерина Янг привела список продуктов, которые сама не покупает и другим не советует, сообщает Zakon.kz.В первую очередь она указала на многокомпонентную еду.Затем идетЕще один продукт, о вреде которого много было сказано –Он, со слов эндокринолога, содержит трансжиры. Воздействуя на мембраны клеток головного мозга, они вытесняют DHA (докозагексаеновую кислоту). Это уменьшает восприимчивость клеток к нервным импульсам и негативно влияет на память, когнитивную функцию и концентрацию внимания.Многие батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую "химию", пояснила Янг. Они повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего это лишь психологическая ловушка и способ сгладить зависимость от сладкого.Этот продукт, по словам диетолога, содержит много простых углеводов и сахара и плохо переваривается. Цукаты и сухофрукты в их составе подвергаются химической обработке.