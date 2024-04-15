В российском городе разверзлась бездна

На записи, сделанной им, можно увидеть громадную ровную круглую дыру глубиной не менее 15 метров. «Работенка у меня сегодня всем на зависть. Короче, середина поля и тут — **** (бац!). Кусок поля в шахту ушел просто. Глубина там — *****(жуть), аж смотреть страшно. Короче, не видно, какая там глубина. Она вот просто на ровном месте, тут ничего не было...» — эмоционально описал происходящее автор видео, добавив, что ему предстоит засыпать провал землей.

В Гукове Ростовской области в поле разверзлась бездна. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Mash.Громадный кратер, образовавшийся в поле на улице 20-го Партсъезда, обнаружил местный житель. Он отметил, что причина его появления ему неизвестна. По его словам, все произошло на ровном месте.Позднее глава администрации Гуково сообщил журналисту издания «Ростов-на-Дону онлайн», что собственник поля устранил кратер, прислав фотографию с участка.