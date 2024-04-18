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Врач посоветовала два упражнения для снятия стресса

Просмотров:249 Опубликовано: Вчера, 17:58
Врач посоветовала два упражнения для снятия стресса
Фото: Viktorya Matushkina / Unsplash
Врач, специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова посоветовала два упражнения для снятия стресса. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Специалист предложила выполнить медленные повороты головы из стороны в сторону. Сначала упражнение нужно сделать на три счета, затем — на 10 и 15 счетов. Каждый раз нужно увеличивать продолжительность движения и обращать внимание на то, что при этом расслабляется. «Сколько приятных ощущений возникает? Сотни. А еще начинают ощущаться мышцы шеи, плеч и даже головы, расслабляется лицо», — поделилась Владимирова.


Далее врач рекомендовала делать аналогичные повороты на двенадцатом грудном позвонке. «Положите одну ладонь на солнечное сплетение (нервный пучок под диафрагмой, примерно в середине живота под грудной клеткой), другую — на спину напротив этой области. Это и будет двенадцатый грудной позвонок», — объяснила Владимирова. Она отметила, что данными упражнениями прорабатываются активные зоны позвоночника и выстраивается контакт мозга с телом.


Ранее инструктор по йоге Александра Чуркина рассказала о пользе позы «собака мордой вниз». Специалист подчеркнула, что во время выполнения упражнения успокаивается разум.


Источник: lenta.ru
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