Фастфуд навсегда ухудшает память у подростков, выяснили ученые

Недавнее исследование, проведенное командой ученых из Университета Южной Калифорнии, обнаружило, что потребление избыточного количества жирной и сладкой пищи в подростковый период может иметь серьезные последствия для долгосрочной памяти.

Немного раньше исследования уже доказали связь между неправильным питанием и болезнью Альцгеймера. Люди, страдающие от болезни Альцгеймера, обычно имеют низкие уровни нейромедиатора, называемого ацетилхолином, в мозгу, который необходим для памяти и таких функций, как обучение, внимание, активация и непроизвольное движение мышц.

Дополнительные исследования показали, что эти нарушения, как и в случае болезни Альцгеймера, связаны с изменением уровня ацетилхолина – нейромедиатора, ответственного за память и обучение. Крысы, потреблявшие жирную и сладкую пищу, демонстрировали нарушения в выработке ацетилхолина, что приводило к затруднениям в запоминании и узнавании объектов в тестах на память.

Излишне употребление жирной и сладкой пищи в период подросткового возраста может привести к долгосрочным нарушениям памяти, передает Tengri Life со ссылкой на neurosciencenews.com.Исследователи изучили влияние диеты, богатой жирами и сахаром, на поведение и когнитивные функции крыс в различных возрастных группах.Результаты нового исследования показали, что крысы, которые употребляли жирную и сладкую пищу в период подросткового развития, имели значительные проблемы с памятью даже в зрелом возрасте. И, к сожалению, дефицит памяти оставался наблюдаемым даже после того, как крысы были переведены на более здоровое питание.Таким образом, новое исследование указывает на то, что неблагоприятные диетические привычки в молодом возрасте могут иметь необратимые последствия для когнитивных функций на всю последующую жизнь.