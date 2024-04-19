"Дешевые спутники Илона Маска могут медленно отравлять нас" – ученый

Доктор Сиерра Солтер-Хант, экс-физик НАСА, опубликовал новое исследование, в котором утверждает, что спутники Starlink могут привести к накоплению металлической пыли на орбите Земли. Это в свою очередь повлечет изменения в магнитном поле планеты, что представляет угрозу для ее атмосферы и живых существ.

"Я был очень удивлен, – рассказал доктор Солтер-Хант. – Никто не проводил серьезных исследований по накоплению металлической пыли в космической отрасли".

Бывший ученый НАСА предупредил о потенциальной опасности, связанной с использованием спутников Starlink, созданных компанией Илона Маска, передает Tengri Life со ссылкой на DailyMail.Он указал на возможность нарушения магнитосферы Земли и повышения уровня космических лучей, что может негативно сказаться на живых организмах.Новое исследование доктора Сиерры Солтер-Ханта основано на оценках того, что компания SpaceX Маска сжигает более 1,3 тонны космического мусора от беспроводных интернет-спутников в атмосфере Земли каждый час, создавая металлический слой “проводящих частиц” на орбите.Спутники Starlink, созданные SpaceX, уже занимают орбиту Земли, и их количество постоянно растет. Это вызывает опасения ученых, так как увеличение числа спутников может усилить негативные последствия для окружающей среды и здоровья живых организмов.Астрономы беспокоятся, что со временем космический мусор компании создаст препятствия для наземных обсерваторий, для них навсегда закроется возможность изучения космоса.Доктор Солтер-Хант подчеркнул, что необходимо более глубокое изучение влияния спутников на окружающую среду. А также принятие мер для предотвращения потенциальных рисков. Однако некоторые астрофизики и планетологи высказали скептицизм по поводу мнения, высказанного в новой статье.