Врач развеял миф о пользе популярного блюда

Мясников назвал заблуждением мнение о том, что включение в рацион наваристых супов и холодца способствует укреплению суставов. «Так не бывает, а если бы и бывало, то это невозможно, потому что кровеносные сосуды в сустав не проникают, сустав питается из межсуставной жидкости», — объяснил врач.

Медик подчеркнул, что нет ни лекарства, ни продукта, который имеет свойство укреплять хрящ. «Все носит временный обезболивающий характер, кроме замены суставов», — заключил он.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление холодца не укрепляет суставы. Выпуск передачи, в котором медик развеял миф о пользе этого популярного блюда, доступен на платформе «Смотрим».Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев назвал распространенную ошибку, связанную со здоровьем суставов.