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В армии Китая создали новый род войск

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 12:34
В армии Китая создали новый род войск
Фото: gov.cn
В составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) создан новый род войск – силы информационной поддержки. Торжественная церемония по этому поводу прошла в Пекине, передает сайт правительства КНР.

Как сообщается, председатель КНР Си Цзиньпин вручил силам информационной поддержки военный флаг и выступил с речью от имени центрального комитета партии и центрального военного совета Китая.

Он отметил, что корректировка и создание сил информационной поддержки является важным решением, принятым исходя из общей ситуации по укреплению вооруженных сил. Си Цзиньпин назвал этот шаг стратегической мерой по построению новой структуры службы и усовершенствования современной системы вооруженных сил с китайской спецификой. Также председатель КНР подчеркнул, что «модернизация и эффективное выполнение задач и задач народной армии в новую эпоху имеет большое и далеко идущее значение».

Сообщается, что силы информационной поддержки будут отвечать за развитие и применение в военных целях киберинформационных систем.

Согласно решению центрального военного совета, вновь сформированные силы информационного обеспечения будут находиться под непосредственным командованием центрального военного совета.

Источник: Tengrinews.kz


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