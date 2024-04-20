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Умер 300-килограммовый мужчина, которого госпитализировали в Москве через окно

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Умер 300-килограммовый мужчина, которого госпитализировали в Москве через окно
Фото: кадр из видео
Скончался 300-килограммовый мужчина, которого пришлось вытаскивать из квартиры через окно. У него был проблемы с сердцем.

В реанимации умер мужчина, которого вытаскивали из квартиры на Малой Калитниковской улице через окно из-за его большого веса. 300-килограммового пациента помогали госпитализировать спасатели.

Операция длилась около четырех часов, в ней приняли участие 15 человек. Мужчину доставили в городскую больницу №13. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У 54-летнего пациента были серьезные проблемы с сердцем.

Сообщалось, что москвич не выходил из своей квартиры 10 лет.

Источник: НТВ


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