Умер 300-килограммовый мужчина, которого госпитализировали в Москве через окно

Скончался 300-килограммовый мужчина, которого пришлось вытаскивать из квартиры через окно. У него был проблемы с сердцем.
В реанимации умер мужчина, которого вытаскивали из квартиры на Малой Калитниковской улице через окно из-за его большого веса. 300-килограммового пациента помогали госпитализировать спасатели.
Операция длилась около четырех часов, в ней приняли участие 15 человек. Мужчину доставили в городскую больницу №13. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У 54-летнего пациента были серьезные проблемы с сердцем.
Сообщалось, что москвич не выходил из своей квартиры 10 лет.
Источник: НТВ
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