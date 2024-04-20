Как любителям воды с лимоном не довести себя до онкологии

«Лимон не может сделать желудок более кислым, а поскольку лимонная кислота является кислотой, то и защелачивание произойти не может», - сказал врач.

«Лимонная кислота и другие вещества достигают всех частей желудка и оказывают на них стимулирующее действие. Только стимулируется не выработка кислоты, а тонус, моторика, перистальтика желудка. От этого чуть улучшается тяжесть и переполненность», - объяснил гастроэнтеролог.

«Так реальное снижение кислотности является признаком атрофии, вместе с которой возникает дефицит железа и анемия, дефицит витамина В12. И сроки развития онкологии достаточно медленные, но время с гастритом летит быстро, и сам не заметишь, как пройдет пять лет», - заключил врач.