Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Апреля
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 475.38 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Два военных вертолета разбились во время учений в Японии

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Два военных вертолета разбились во время учений в Японии
Фото: kyodonews.net
Два вертолета японских морских сил самообороны разбились во время учений в Тихом океане. На данный момент известно об одном погибшем, еще семеро членов экипажей воздушных судов числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что вертолеты, на борту которых находилось по четыре члена экипажа, вероятно, столкнулись друг с другом в воздухе.

Министр обороны Японии Минору Кихара рассказал, что связь с ними была потеряна в 22:38 и 23:04.

По словам Кихары, два бортовых самописца были обнаружены достаточно близко друг от друга. Также удалось найти фрагменты лопастей и другие обломки.

После трагического инцидента учения были приостановлены.

- Причина инцидента пока неизвестна, но министерство сделает все возможное, чтобы найти и спасти пропавших без вести, - сказал Кихара.


Это не первый случай в Японии, когда учения заканчиваются авиакатастрофой. В апреле прошлого года вертолет UH-60JA Сухопутных сил самообороны упал в море в префектуре Окинава, в результате чего погибли 10 человек.

Источник: Tengrinews.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика