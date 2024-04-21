Два военных вертолета разбились во время учений в Японии

- Причина инцидента пока неизвестна, но министерство сделает все возможное, чтобы найти и спасти пропавших без вести, - сказал Кихара.

Два вертолета японских морских сил самообороны разбились во время учений в Тихом океане. На данный момент известно об одном погибшем, еще семеро членов экипажей воздушных судов числятся пропавшими без вести.Сообщается, что вертолеты, на борту которых находилось по четыре члена экипажа, вероятно, столкнулись друг с другом в воздухе.Министр обороны Японии Минору Кихара рассказал, что связь с ними была потеряна в 22:38 и 23:04.По словам Кихары, два бортовых самописца были обнаружены достаточно близко друг от друга. Также удалось найти фрагменты лопастей и другие обломки.После трагического инцидента учения были приостановлены.Это не первый случай в Японии, когда учения заканчиваются авиакатастрофой. В апреле прошлого года вертолет UH-60JA Сухопутных сил самообороны упал в море в префектуре Окинава, в результате чего погибли 10 человек.Источник: Tengrinews.kz