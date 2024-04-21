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Назван вирус, способный вызвать новую пандемию на планете

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Назван вирус, способный вызвать новую пандемию на планете
Фото: Pixabay
Вирус гриппа в ближайшем будущем, вероятнее всего, может вызвать новую пандемию. К такому выводу пришли 187 опрошенных по всему миру ученых.

По данным международного исследования, 57 процентов ведущих экспертов по болезням считают, что штамм вируса гриппа станет причиной следующей глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания.

- Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда, - заявил Джон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета.


Еще 21 процент респондентов уверены, что угрозой для всего мира станет «Вирус Х» – еще не выявленный микроорганизм, который появится неожиданно, так же, как и вирус Sars-CoV-2.

Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых уверены, что Sars-CoV-2 снова может спровоцировать пандемию.

Другие смертельные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, были оценены как серьезные глобальные угрозы лишь незначительным количеством экспертов.

Источник: Tengrinews.kz / The Guardian


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