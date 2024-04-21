Tesla отзывает почти 4000 проданных Cybertruck

Tesla отзывает почти 4000 кибергрузовиков, чтобы починить неисправные педали. Как выяснилось, педали могут сместиться, что приведет к непреднамеренному ускорению грузовика.
Tesla отозвала все Cybertrucks, выпущенные в период с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года. Cybertrucks 2024 модельного года имеют неисправные педали акселератора, которые могут сместиться при приложении большой силы, сообщила Национальная ассоциация дорожного движения, выпустившая отчет об отзыве.
По данным отчета, педаль может застрять во внутренней обшивке над ней, что может увеличить риск столкновения.
Tesla также внесла несанкционированное изменение - использование мыла в качестве смазки при сборке педали акселератора.
- Остатки смазки уменьшили сцепление колодки с педалью, что и вызвало проблемы, - заявили в ассоциации.
Как заявили в Tesla, на сегодняшний день неизвестно о каких-либо столкновениях, травмах или смертях, связанных с этим состоянием, и теперь, отозвав все автомобили, компания работает над бесплатной заменой или ремонтом педалей акселератора для пострадавших клиентов.
Источник: Tengri Auto
/ CBS News
Оставьте свой комментарий первым.