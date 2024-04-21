Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Апреля
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 475.38 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Британский суд запретил сексуальному преступнику использовать ИИ

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Британский суд запретил сексуальному преступнику использовать ИИ
Фото: Pixabay
Сексуальному преступнику, осужденному за создание более 1000 непристойных изображений детей, запретили использовать любые инструменты искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет. Решение – судебный прецендент, пока это первый известный случай подобного рода.

Британский суд обязал 48-летнего Энтони Довера «не использовать, не посещать и не получать доступ» к инструментам генерации искусственного интеллекта без предварительного разрешения полиции в качестве условия постановления о предотвращении сексуального вреда, изданного в феврале, пишет Guardian.

Постановление суда запрещает ему использовать такие инструменты, как генераторы текста в изображение, которые могут создавать реалистичные изображения на основе письменной команды, и веб-сайты, используемые для создания «дипфейков».

Доверу, получившему общественный приказ и штраф в размере 200 фунтов стерлингов, также было прямо приказано не использовать программное обеспечение Stable Diffusion, которое, как сообщается, использовалось педофилами для создания гиперреалистичных материалов о сексуальном насилии над детьми.

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило о введении нового преступления – незаконное создание откровенно сексуальных дипфейков лиц старше 18 лет без их согласия. Осужденным грозит судебное преследование и неограниченный штраф. Если изображение будет распространено более широко, преступники могут быть отправлены в тюрьму.

Источник: Zakon.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика