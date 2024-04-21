NASA планирует запустить робособак на Луну для изучения ландшафта

- Мы довольно рано поняли, что ножной робот способен взаимодействовать с почвой так, как не смогут колеса. Это взаимодействие – не только мобильность, но и изучение и понимание окружающей среды в режиме реального времени, - сказал в своем заявлении Дуглас Джеролмак, профессор наук о Земле и планетах Пенсильванского университета и главный исследователь проекта.

Похожий на собаку биологический робот по имени Spirit хотят отправить на Луну для исследования крутых, потенциально опасных участков с командой роботов-компаньонов.Этим летом группа ученых отправится на заснеженную гору Худ в штате Орегон, США, чтобы научить ходить робота в форме собаки по имени Spirit. Склоны горы Худ усеяны вулканическими породами и покрыты ледниками – суровая среда, которая, по мнению исследователей, напоминает Луну, и будет исследовать Spirit, пишет портал Live Science.Spirit стоимостью 3 миллиона долларов, разработка которого финансируется NASA, полагается на головку камеры и четыре металлические ножки, которые «чувствуют» неровности рельефа под ногами, как человек, проверяющий прочность замерзшей реки несколькими ударами ноги. В зависимости от устойчивости грунта Spirit должен соответствующим образом регулировать скорость и направление движения.Прошлым летом на горе Худ, где Spirit проверял, насколько хорошо он чувствует окружающую среду, выяснилось, что робот может передвигаться по слякотному снегу, а также бегать по рыхлому грунту и валунам. Правда, иногда он спотыкался и падал, признаются ученые.Возможно, когда-нибудь Луна даже станет местом совместной работы для команд ножных и колесных роботов, которые будут работать вместе, чтобы избежать опасностей. Ранее в этом году NASA выделило 2 миллиона долларов исследователям из Университета Южной Калифорнии и Университета Пенсильвании на создание алгоритмов, которые позволят нескольким роботам связываться друг с другом, обмениваться информацией о местных условиях и совместно прокладывать безопасный путь вперед.Источник: Zakon.kz