Представителей пяти профессий назвали самыми частыми пациентами уролога и сексолога

- Первые три профессии объединяет сидячий образ жизни, гиподинамия, повышенная масса тела. Эти причины являются хорошей почвой для заболеваний предстательной железы, плохой работы сосудов, в том числе - сосудов полового члена, - пояснил доктор.

Что касается предпринимателей и владельцев крупного бизнеса, то их, по словам врача, объединяет наличие хронического стресса, постоянно высокий уровень кортизола, постоянный тонус симпатической нервной системы. «Это абсолютно не сопоставимо с реализацией своей сексуальности», - заявил Лубенников.