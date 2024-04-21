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Представителей пяти профессий назвали самыми частыми пациентами уролога и сексолога

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 19:10
Представителей пяти профессий назвали самыми частыми пациентами уролога и сексолога
Фото: Pixabay
Уролог, андролог Александр Лубенников в своем телеграм-канале перечислил представителей пяти профессий, которые чаще остальных имеют проблемы с мужским здоровьем.

Основываясь на своей медицинской практике, доктор озвучил, что в его кабинете чаще других оказываются IT-специалисты, водители, офисные сотрудники, предприниматели и владельцы крупного бизнеса.

- Первые три профессии объединяет сидячий образ жизни, гиподинамия, повышенная масса тела. Эти причины являются хорошей почвой для заболеваний предстательной железы, плохой работы сосудов, в том числе - сосудов полового члена, - пояснил доктор.


Что касается предпринимателей и владельцев крупного бизнеса, то их, по словам врача, объединяет наличие хронического стресса, постоянно высокий уровень кортизола, постоянный тонус симпатической нервной системы. «Это абсолютно не сопоставимо с реализацией своей сексуальности», - заявил Лубенников.


- А мораль проста, здоровье, как и работа, требует собственных инвестиций - организация труда и отдыха, физическая активность, контроль массы тела, - резюмировал уролог.

Источник: Tengri Life


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