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Нижняя палата Конгресса США одобрила закон о запрете TilTok вместе с пакетом военной помощи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Нижняя палата Конгресса США одобрила закон о запрете TilTok вместе с пакетом военной помощи
Фото:depositphotos.com/ videoforyou0304
Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, согласно которому китайский концерн ByteDance должен в течение года продать соцсеть TikTok, чтобы избежать ее запрета в США. Компания намерена оспорить требование, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DW.

Нижняя палата Конгресса одобрила этот законопроект в рамках большого пакета, в который входят, кроме того, выделение помощи Украине на 61 миллиардов долларов, Израилю - на 26 миллиардов долларов и Тайваню - на 8 миллиардов долларов, а также законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева.


Эксперты считают, что это своего рода способ давления на Сенат, который вот уже два месяца не одобряет принятый большинством Палаты представителей закон.

В марте Палата представителей уже одобряла законопроект о продаже TikTok, в котором для совершения этой сделки был установлен срок в полгода. Однако та версия документа "застряла" в Сенате.

Наблюдатели практически не сомневаются, что в этот раз весь пакет быстро будет одобрен Сенатом, где, в отличие от Палаты представителей, большинство составляют демократы. Президент Джо Байден заявил, что после этого незамедлительно подпишет пакет.

В TikTok намерены оспорить решение.


Источник: tengrinews.kz
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