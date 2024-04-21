Нижняя палата Конгресса США одобрила закон о запрете TilTok вместе с пакетом военной помощи

Нижняя палата Конгресса одобрила этот законопроект в рамках большого пакета, в который входят, кроме того, выделение помощи Украине на 61 миллиардов долларов, Израилю - на 26 миллиардов долларов и Тайваню - на 8 миллиардов долларов, а также законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева.

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, согласно которому китайский концерн ByteDance должен в течение года продать соцсеть TikTok, чтобы избежать ее запрета в США. Компания намерена оспорить требование, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DW.Эксперты считают, что это своего рода способ давления на Сенат, который вот уже два месяца не одобряет принятый большинством Палаты представителей закон.В марте Палата представителей уже одобряла законопроект о продаже TikTok, в котором для совершения этой сделки был установлен срок в полгода. Однако та версия документа "застряла" в Сенате.Наблюдатели практически не сомневаются, что в этот раз весь пакет быстро будет одобрен Сенатом, где, в отличие от Палаты представителей, большинство составляют демократы. Президент Джо Байден заявил, что после этого незамедлительно подпишет пакет.В TikTok намерены оспорить решение.