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Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня
Фото: Unsplash
Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший уровень, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат на оборону вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.


Расходы на оборону у США (916 миллиардов) и Китая (296 миллиардов) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У России этот показатель составил 109 миллиардов долларов — на 24 процента больше по сравнению с 2022 годом. Украина расположилась на восьмой строчке с показателем в 64,8 миллиарда долларов.


Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам Североатлантического альянса следует выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине. «Киеву нужно еще больше оружия», — отметил он.


Источник: lenta.ru
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