Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордных 2443 миллиардов долларов. Это наивысший уровень, который фиксировал SIPRI. В десять лидеров по числу трат на оборону вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

Расходы на оборону у США (916 миллиардов) и Китая (296 миллиардов) составляют порядка половины от всех мировых трат в этой отрасли. У России этот показатель составил 109 миллиардов долларов — на 24 процента больше по сравнению с 2022 годом. Украина расположилась на восьмой строчке с показателем в 64,8 миллиарда долларов.

Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам Североатлантического альянса следует выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине. «Киеву нужно еще больше оружия», — отметил он.