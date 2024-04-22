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Машину с полицейскими расстреляли на Кавказе. Преступники забрали автоматы и скрылись в горах

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Машину с полицейскими расстреляли на Кавказе. Преступники забрали автоматы и скрылись в горах
Фото: СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике
Наряд патрульно-постовой службы обстреляли в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. По подозрению в совершении преступления разыскиваются четыре местных жителя.

На выездах из региона усилены патрули.

Нападение на силовиков произошло ночью во время обхода

По данным следствия, в ночь на 22 апреля на улице Базарной неизвестные напали на наряд полиции муниципального отдела МВД России «Карачаевский». Преступники несколько раз выстрелили по окнам и дверям автомобиля силовиков из автомата, похитили табельное оружие и боеприпасы к нему, после чего уехали в сторону гор. По предварительной информации, мужчины могут скрываться на серебристой LADA Granta. Одному из них 35 лет.


В полицейском УАЗе находились трое полицейских, двое погибли, один ранен. Telegram-канал Shot уточняет, что погибшие — заместитель командира взвода Мурат К. и его подчиненный. Третий сотрудник находится в тяжелом состоянии в больнице, он получил огнестрельные ранения в бедро и спину.

По данным канала, погибший Мурат К. работал в МВД с 2013 года. У него остались жена и четырехлетняя дочь.

После нападения в КЧР ввели план «Сирена»

После нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена». По подозрению в совершении преступления разыскиваются четверо жителей республики. Ориентировки на них уже разослали в соседние регионы, на выездах из КЧР усилены патрули.

Shot пишет, что один из подозреваемых — Руслан Семенов — внесен в реестр террористов и экстремистов. Ранее он был судим за хранение оружия и участие в незаконном вооруженном формировании. Преступник, по данным канала, может скрываться со вторым подозреваемым — Маратом Бытдаевым.


Telegram-канал Mash Gor сообщает, что одному из преступников 36 лет. Он уроженец поселка Правокубанский. Его задержали в 2011 году за хранение взрывчатки, продажу холодного оружия и участие в радикальной группировке.

По факту нападения на патруль возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные ношение оружия и боеприпасов»), 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее россиянин напал на полицейских в Подмосковье

В начале апреля 34-летний россиянин Василий Буряков напал на полицейских, прибывших в лесной массив около СНТ «Озон» в Московской области. Старший прапорщик Сергей Ефименко и лейтенант Григорий Серов устроили засаду после полученных данных о тайнике с крупной партией наркотиков на этой территории.

Наркодилер прибыл к тайнику и, увидев сотрудников полиции, начал по ним стрелять. Сергей Ефименко погиб на месте, его напарника доставили в больницу в тяжелом состоянии со сложной черепно-мозговой травмой.

Спустя несколько дней стрелка нашли в лесу в Тверской области.


Источник: lenta.ru
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