Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Апреля
+20...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.66 KZT
  • €1 = 474.58 KZT
  • 1 RUB = 4.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Появились подробности гибели 21-летней российской волейболистки

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Появились подробности гибели 21-летней российской волейболистки
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Бойфренд спортсменки команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной рассказал подробности ее гибели. Его слова приводятся в Telegram-канале Baza.

Мужчина рассказал, что во время переписки с Михайлиной заметил, что она как будто прощается с ним, и вызвал скорую. Он поехал к общежитию в Москве, где жила спортсменка. Врачи осмотрели волейболистку, решили, что помощь ей не нужна, и уехали. Через час она покончила с собой.


О смерти спортсменки стало известно 22 апреля. Ей был 21 год. Волейболистку нашли вечером 21 апреля у общежития на юго-востоке Москвы. Врачи не смогли спасти Михайлину.


Волейболистка становилась победительницей первенства России. Она выступала за молодежную сборную страны.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика