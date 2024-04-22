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Стало известно о планах еще одной страны запустить карты «Мир»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:53
Стало известно о планах еще одной страны запустить карты «Мир»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что страна готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

По словам атташе, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. На данный момент речь идет уже о запуске пилотного проекта, однако внедрение системы потребует времени. Специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по «Миру» бесперебойным. Мохсен подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.


В свою очередь Anderida Financial Group Алексей Тараповский предположил, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, однако срок зависит от заинтересованности стран. Инициативу могут запустить к концу лета — началу осени, заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители молдавского региона начнут получать карты «Мир» с 1 мая. В первую очередь их планируют выдать пенсионерам.


Источник: lenta.ru
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