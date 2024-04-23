На Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией. Теперь украинцы будут жить в Шампани и Ольвиополе

«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел», — говорится в документе. Уточняется, что переименованы будут населенные пункты, названия которых содержат символику «российской имперской политики», связаны с советскими праздниками, «посвящены соответствующим лицам», а также которые не отвечают стандартам украинского языка.

В частности, в Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, село Роща — в Новый Париж, а город Южное — в Порт-Анненталь. Кроме того, село Победа в Житомирской области планируют переименовать в село Дидушанка, село Пушкино в Закарпатской области — в Межлесное, село Первого мая в Киевской области — в Роська. Ожидается, что город Первомайск в Николаевской области сменит название на Ольвиополь. За окончательное решение народные депутаты проголосуют на сессии Верховной рады.

Более 300 названий населенных пунктов на Украине хотят изменить из-за связи с Россией. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в Верховной раде.Ранее в Харькове дерусифицировали 65 улиц. «Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы», — заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Аналогичное решение приняли власти Никополя Днепропетровской области. Кроме того, осенью 2023 года площадь 200-летия Херсона получила название площади Вооруженных сил Украины, площадь 40-летия Победы — площади Непокоренных, а улица Волгоградская была названа Мариупольской.Ранее Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил писателя Михаила Булгакова «символом российской имперской политики». По мнению экспертов, родившийся в Киеве русский писатель являлся «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». В частности, пояснили в УИНП, Булгаков якобы презирал украинцев и ненавидел украинское стремление к независимости. Кроме того, в список вошли композитор Михаил Глинка, поэт Иосиф Бродский и декабристы.В феврале в Киеве дерусифицировали улицу Булгакова. Ее переименовали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе. При этом весной 2023 года на фасаде музея Булгакова в Киеве обновили мемориальную доску классику, убрав подпись «известный русский писатель» и добавив «выдающийся киевлянин».Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» республики. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».