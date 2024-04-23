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Мальчик с 12 пальцами родился в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Мальчик с 12 пальцами родился в России
Фото: ВКонтакте/ Перинатальный центр/ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ/Уфа
Врачи Перинатального центра в Уфе рассказали о том, что приняли роды у пациентки с необычной наследственностью – все дети женщины рождаются с полидактилией – лишним пальцем на каждой ноге, сообщает Zakon.kz.

По их словам, новорожденный – третий ребенок в семье.

"Этот ребенок стал третьим мальчиком в семье, и, как и его старшие братья, он родился при помощи кесарева сечения. (...) Как только ребенок появился на свет, пациентка сразу сказала педиатрам: "Считайте пальчики. Должно быть больше, чем надо", – поделились медики через социальную сеть ВКонтанте.


Двух старших детей, которые тоже унаследовали от матери необычную особенность, женщина возила в Санкт-Петербург на операцию по удалению лишних пальцев. Новорожденному также предстоит аналогичное вмешательство, когда ему исполнится один год.

Мальчик появился на свет здоровым, с весом четыре килограмма.

"Работая в операционной, мы столкнулись с рядом трудностей, но результат превзошел все ожидания", – отметили в пресс-службе центра.


Источник: zakon.kz
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