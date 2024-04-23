Неожиданный подарок за 35 миллионов сделали Павлу Дурову

"Как ранний пользователь Telegram, господин Федоров получил имя пользователя @pavel 9 лет назад бесплатно. Неделю назад он выставил его на аукцион. После ожесточенной борьбы криптопредприниматель @founder, владеющий @crypto и многими другими Telegram-аккаунтами, выиграл аукцион. Удивительно, но сегодня @founder подарил мне имя @pavel", - говорится в канале Дурова.

"И отдельное спасибо Павлу Дурову, который отказался забирать этот юзернейм 9 лет назад, потому что это будет "неспортивно", - отметил он.

Павел Дуров заполучил никнейм @pavel в Telegram, подробнее об этом рассказывает Tengri Life.Изначально ник принадлежал медиаменеджеру Павлу Федорову. Он его выставил на аукцион Fragment.Сообщается, что финальная ставка составила 15 тысяч тонкоинов (TON, криптовалюта - прим.). Уточняется, что Павел Федоров заработал более 80 тысяч долларов (порядка 35,6 миллиона тенге). В своем Telegram-канале он прокомментировал данное событие.К слову, ранее стало известно, что основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Предприниматель рассказал, что идея создания Telegram возникла, когда Дуров столкнулся с проблемами безопасности при использовании других средств связи. Николай Дуров, брат Павла, разработал стандарт шифрования, который используется в Telegram по сей день. Теперь, с развитием Telegram-каналов, кроме общего приоритета безопасности и конфиденциальности, у Telegram есть миссия - позволить людям реализовывать свободу слова.