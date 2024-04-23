Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Апреля
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.32 KZT
  • €1 = 473.33 KZT
  • 1 RUB = 4.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Зеркальная дата: чего ждать от 24.04.2024

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Зеркальная дата: чего ждать от 24.04.2024
Фотоколлаж Liter.kz
Наибольшее количество зеркальных дат в этом году пришлось на апрель. Что означает мистическая дата, как она влияет на людей и чего от нее ждать – в материале Liter.kz.

Для многих хороший день начинается не с чашечки кофе, а с прогноза на день. Зеркальные даты привлекают внимание своей необычностью и символикой. Поэтому суеверные люди заранее планируют и расписывают дни наперед.

Дата 24.04.2024 возможно для кого-то кажется красивой, но на самом деле в этот день у людей может быть обострение психоэмоционального состояния, также могут быть кражи и обман, – утверждает нумеролог Динара Алимбай.


По ее словам, этот день можно назвать опасным. Он таит в себе зло, корысть, деспотизм и насилие. Поэтому людям стоит быть осторожными.

Что касается загадывания желаний – не рекомендую! Желания не исполнятся. В этот день желательно заниматься спортом, не употреблять алкоголь, не ввязываться в конфликты. Стоит по возможности отложить командировки, правильно питаться, уделить внимание родным и близким, дарить подарочки, проявлять инициативность в оказании помощи, но не настаивать, – советует эксперт.


Как оказалось, в зеркальную дату существуют запреты:

1. Не нужно спешить с новыми начинаниями. Этот день может являться временем для обдумывания и планирования новых проектов.

2. Избегайте ссор и конфликтов.

3. Зеркальные даты могут давать чувство бесконечных возможностей. Но важно помнить, что существуют и их ограничения.

4. Не проводите свой день в одиночестве. Этот день подходит для встреч и мероприятий в кругу друзей или с близкими людьми.

5. Избегайте негативных мыслей и эмоций. Важно следить за своими мыслями, эмоциями и избегать негативных воздействий.

Астролог Валерия Воронцова отметила, что 24 апреля действует сильная луна. В этот день ее фаза переходит в полную.

Время заниматься и запускать продажи, заниматься коммуникациями и продвигать себя и свои товары. Все, что связано со сферой отношений, однако будет сложным. Венера в положении нестабильном, могут возникать конфликты среди партнеров. Осторожнее со сменой имиджа, – предупредила Валерия.


А вот нумеролог Сауле Жулдасбаева составила список благоприятных дней на апрель. 24 апреля считается удачным для денежных дел, оплат, покупок и т.д.

В денежные дни благоприятно проводить светлые ритуалы для привлечения денег. Запускать денежный поток, оплачивать товары, услуги, платежи с "посвящением", чтобы вам быстро и в приумноженном размере возвратились потраченные суммы, – добавила Сауле.


В любом случае, как бы ни задался ваш день, верьте в его положительные стороны.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика