Зеркальная дата: чего ждать от 24.04.2024

Дата 24.04.2024 возможно для кого-то кажется красивой, но на самом деле в этот день у людей может быть обострение психоэмоционального состояния, также могут быть кражи и обман, – утверждает нумеролог Динара Алимбай.

Что касается загадывания желаний – не рекомендую! Желания не исполнятся. В этот день желательно заниматься спортом, не употреблять алкоголь, не ввязываться в конфликты. Стоит по возможности отложить командировки, правильно питаться, уделить внимание родным и близким, дарить подарочки, проявлять инициативность в оказании помощи, но не настаивать, – советует эксперт.

Время заниматься и запускать продажи, заниматься коммуникациями и продвигать себя и свои товары. Все, что связано со сферой отношений, однако будет сложным. Венера в положении нестабильном, могут возникать конфликты среди партнеров. Осторожнее со сменой имиджа, – предупредила Валерия.

В денежные дни благоприятно проводить светлые ритуалы для привлечения денег. Запускать денежный поток, оплачивать товары, услуги, платежи с "посвящением", чтобы вам быстро и в приумноженном размере возвратились потраченные суммы, – добавила Сауле.

Наибольшее количество зеркальных дат в этом году пришлось на апрель. Что означает мистическая дата, как она влияет на людей и чего от нее ждать – в материале Liter.kz.Для многих хороший день начинается не с чашечки кофе, а с прогноза на день. Зеркальные даты привлекают внимание своей необычностью и символикой. Поэтому суеверные люди заранее планируют и расписывают дни наперед.По ее словам, этот день можно назвать опасным. Он таит в себе зло, корысть, деспотизм и насилие. Поэтому людям стоит быть осторожными.1. Не нужно спешить с новыми начинаниями. Этот день может являться временем для обдумывания и планирования новых проектов.2. Избегайте ссор и конфликтов.3. Зеркальные даты могут давать чувство бесконечных возможностей. Но важно помнить, что существуют и их ограничения.4. Не проводите свой день в одиночестве. Этот день подходит для встреч и мероприятий в кругу друзей или с близкими людьми.5. Избегайте негативных мыслей и эмоций. Важно следить за своими мыслями, эмоциями и избегать негативных воздействий.Астролог Валерия Воронцова отметила, что 24 апреля действует сильная луна. В этот день ее фаза переходит в полную.А вот нумеролог Сауле Жулдасбаева составила список благоприятных дней на апрель. 24 апреля считается удачным для денежных дел, оплат, покупок и т.д.В любом случае, как бы ни задался ваш день, верьте в его положительные стороны.