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В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 20:42
В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет
Фото с сайта dzen
В этом году в России традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет, передает «Голос народа» со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, не проводить шествие в 2024 году в очном формате решено в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

Она отметила, что в этом году памятные мероприятия стартуют 1 мая. Вновь предлагается провести акцию «Бессмертного полка» на общественном транспорте, в рамках которой на автомобилях предлагается размещать портреты героев Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы предлагают разместить портреты на средствах водного и авиационного транспорта.


Также предлагается в публичных местах, парках, скверах разместить портреты героев ВОВ, кавалеров Ордена славы, героев Советского Союза.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция будет проводиться в образовательных учреждениях.

Он также сообщил, что в школах с 6 по 8 мая планируется проведение мероприятий, связанных с акцией и получивших название «Бессмертный полк. Герои рядом с нами».


Источник: golos-naroda.kz
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