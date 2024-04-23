В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет

Она отметила, что в этом году памятные мероприятия стартуют 1 мая. Вновь предлагается провести акцию «Бессмертного полка» на общественном транспорте, в рамках которой на автомобилях предлагается размещать портреты героев Великой Отечественной войны. Кроме того, организаторы предлагают разместить портреты на средствах водного и авиационного транспорта.

В этом году в России традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет, передает «Голос народа» со ссылкой на Интерфакс.Как сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, не проводить шествие в 2024 году в очном формате решено в связи с существующими угрозами общественной безопасности.Также предлагается в публичных местах, парках, скверах разместить портреты героев ВОВ, кавалеров Ордена славы, героев Советского Союза.В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция будет проводиться в образовательных учреждениях.Он также сообщил, что в школах с 6 по 8 мая планируется проведение мероприятий, связанных с акцией и получивших название «Бессмертный полк. Герои рядом с нами».