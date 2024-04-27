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Госсекретарь США: Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в США

Просмотров:392 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Госсекретарь США: Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в США
Фото: freepik
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны видели доказательства попыток Китая "влиять и, возможно, вмешиваться" в предстоящие выборы в Соединенных Штатах, несмотря на ранее взятое лидером Си Цзиньпином обязательство не делать этого, сообщает Zakon.kz.

Блинкен сделал комментарии CNN в интервью в конце трехдневной поездки в Китай, где ведущий американский дипломат провел часы, встречаясь с высшими китайскими чиновниками, включая Си Цзиньпина, в то время как две страны решали множество спорных вопросов, от американского контроля над технологиями до поддержки Пекином Москвы.

Блинкен сказал, что он повторил послание президента Джо Байдена Си Цзиньпину во время саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года о невмешательстве в президентские выборы в США 2024 года. Затем Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это пресечено как можно быстрее", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, нарушает ли Китай на данный момент обязательства Си перед Байденом.


Госсекретарь Соединенных Штатов в интервью напрямую обращается к китайским чиновникам.

"Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, на что мы очень внимательно смотрим, и оно совершенно неприемлемо для нас, поэтому я хотел убедиться, что они услышали это сообщение снова", – сказал Блинкен, добавив, что существует обеспокоенность по поводу Китая и других стран, которые создают в США социальные разногласия разными "кампаниями для влияния".


Пекин неоднократно заявлял, что не вмешивается в выборы в США, исходя из своего принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Китай или субъекты, предположительно связанные с Пекином, обвиняются в политическом вмешательстве в дела других стран, таких как Канада.


Источник: Zakon.kz
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