Госсекретарь США: Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в США

"Мы видели доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это пресечено как можно быстрее", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, нарушает ли Китай на данный момент обязательства Си перед Байденом.

"Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, на что мы очень внимательно смотрим, и оно совершенно неприемлемо для нас, поэтому я хотел убедиться, что они услышали это сообщение снова", – сказал Блинкен, добавив, что существует обеспокоенность по поводу Китая и других стран, которые создают в США социальные разногласия разными "кампаниями для влияния".