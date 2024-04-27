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Депутатов в Германии будут строже наказывать за взятки

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 18:27
Депутатов в Германии будут строже наказывать за взятки
Фото: Рixabay
Германский бундестаг проголосовал за ужесточение наказания депутатов, уличенных в коррупции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

До сих пор члена парламента можно было привлечь к ответственности только когда он принимал деньги или получал иные выгоды за действия, входящие в основную сферу парламентской деятельности, например, за конкретную речь или голосование в бундестаге. Теперь же новая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за использование депутатами своего мандата для ведения дел и за стенами бундестага.

Судебному преследованию будут подлежать парламентарии, использующие свое положение и депутатский мандат для оказания, к примеру, влияния на министерства в обмен на вознаграждение. Теперь им и их клиентам грозит тюремное заключение сроком до трех лет или денежный штраф.

Новая норма распространяется и на депутатов ландтагов и Европарламента, а также на членов парламентских ассамблей международных организаций.

Реакция на «масочный скандал»
Ужесточение наказания депутатов за коррупцию стало реакцией правящей коалиции на скандалы вокруг некоторых бывших депутатов от ХДС, причастных к сделкам с медицинскими защитными масками в начале пандемии COVID-19. Они посредничали при закупках масок государством, получая за это миллионные комиссионные. Позже попали под следствие по подозрению во взяточничестве, однако согласно действующему законодательству были оправданы — суд не нашел в их действиях состава преступления подкупа депутатов.

После этого скандала вошедшие в правительство партии внесли в коалиционное соглашение пункт об ужесточении закона.


Источник: Kazinform
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