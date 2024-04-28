В граничащих с Казахстаном регионах России будут платить за информацию о нарушениях ПДД

Жителям граничащих с Казахстаном регионов России начнут платить за информацию о нарушениях правил дорожного движения. Об этом говорится в обзоре правоприменительной деятельности научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, передает Tengri Auto
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В настоящее время в семи субъектах Российской Федерации ведется разработка нормативных правовых актов, регламентирующих поощрение граждан за сообщения о нарушениях ПДД, очевидцами которых они стали.
Например, в Республике Алтай, которая граничит с областью Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, планируется установить премию в 5 тысяч рублей (24 тысячи тенге).
В Ярославской области - в размере 70 процентов от суммы штрафа для нарушителя. Аналогичные правила планируют принять власти Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Тверской, Курганской и Омской областях. Последние две также граничат с Казахстаном.
Следует отметить, что практика выплаты вознаграждения за сообщениях о нарушении ПДД уже действует в некоторых регионах России. По состоянию на конец 2023 года в Республике Коми, Брянской, Вологодской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе уже платят по 3-5 тысяч рублей (от 14 до 24 тысяч тенге) за каждое подтвержденное нарушение либо дарят билеты в театр или зоопарк.
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