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Шесть типов друзей, которые нужны людям

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Шесть типов друзей, которые нужны людям
Фото: pixabay
Эксперты убеждены – каждого из друзей в своем окружении можно отнести к тому или иному типу, сообщает Zakon.kz.

Друг с первого взгляда. Таких друзей можно заводить в любом возрасте. Это люди, при встрече с которыми сразу понимаешь, что это "ваш" человек. Безусловно, такие люди со временем могут уходить из вашей жизни, но отношения с этим конкретным другом обязательно будут яркими и эмоционально насыщенными.

Человек-приключение. С таким другом никогда не бывает скучно, потому что он будет готов разделить с вами любую авантюру, которую, скорее всего, сам же и предложит. Он привносит в рутину капельку безумия, которая иногда может обернуться проблемами. Впрочем, это мелочи. Так считают эксперты Telegram-канала "Психология".

Сестра или брат по разуму. Это может быть как коллега, с которым вас объединяет рабочая сфера, так и приятель, с которым вы познакомились в интернете и любите поговорить о судьбе мира. Вне зависимости от того, на какой почве вы сошлись, общение с ним – всегда обмен идеями и отличная подпитка для творчества.

Приятель по хобби. Члены вашего спортивного или книжного клуба, партнеры по видеоиграм, девушки из группы по йоге или другим сообществам. Скорее всего, среди них есть тот или та, с кем вам приятнее всего делить свое увлечение.

Палочка-выручалочка. Перед этим другом вам не нужно "держать лицо". С такими друзьями можно быть ранимыми и уязвимыми, зная, что он приедет обязательно к вам с чем-то вкусненьким и поддержит в минуты слабости.

Старый друг. Человек, который помнит, какими вы были в школе, а может, даже в детском саду. Он знает вас без прикрас, потому что видел и ваши юношеские прыщи и то, как вы выглядели после ночи безудержного кутежа.


Источник: zakon.kz
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