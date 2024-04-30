Суперкар за 1,3 миллиона долларов разбили о здание, пытаясь похвастаться

На видео, опубликованном на Reddit, водитель 789-сильного McLaren Senna решил похвастаться перед публикой и немного не справился с управлением, передает Tengri Auto. Никто из людей, к счастью, не пострадал.Покрасоваться перед камерой за рулем суперкара не лучшая идея. На видео видно, как Senna катится по бульвару в Лос-Анджелесе, прежде чем показать "пончик толпе", стоящей посреди улицы. После чего водитель теряет управление и въезжает в автосалон Lexus.Пострадал не только автосалон, но и припаркованная рядом Toyota Camry. Весь перед суперкара смят внутрь, дверь со стороны пассажира приоткрыта, а переднее правое колесо вывернуто наружу.Неизвестно, кто именно был на рулем, но пользователи Reddit указали на известного в Калифорнии автоблогера Mondi, который выкладывал видео с покупкой такого же McLaren Senna буквально пять дней назад.