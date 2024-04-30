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Суперкар за 1,3 миллиона долларов разбили о здание, пытаясь похвастаться

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 19:35
Суперкар за 1,3 миллиона долларов разбили о здание, пытаясь похвастаться
кадр из видео
На видео, опубликованном на Reddit, водитель 789-сильного McLaren Senna решил похвастаться перед публикой и немного не справился с управлением, передает Tengri Auto. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Покрасоваться перед камерой за рулем суперкара не лучшая идея. На видео видно, как Senna катится по бульвару в Лос-Анджелесе, прежде чем показать "пончик толпе", стоящей посреди улицы. После чего водитель теряет управление и въезжает в автосалон Lexus.



Пострадал не только автосалон, но и припаркованная рядом Toyota Camry. Весь перед суперкара смят внутрь, дверь со стороны пассажира приоткрыта, а переднее правое колесо вывернуто наружу.

Неизвестно, кто именно был на рулем, но пользователи Reddit указали на известного в Калифорнии автоблогера Mondi, который выкладывал видео с покупкой такого же McLaren Senna буквально пять дней назад.


Источник: tengriauto.kz
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