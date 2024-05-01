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В Киргизии отменили «Бессмертный полк»

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 15:37
В Киргизии отменили «Бессмертный полк»
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В 2024 году шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменено из соображений безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты, чтобы исключить риски нарушения правопорядка и совершения преступлений в местах скопления людей. В МВД призвали граждан отнестись с пониманием к принятому решению.


По данным РИА Новости, в 2023 году в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке и других городах республики приняли участие десятки тысяч человек. В этом году ранее также планировали проводить акцию в очном формате.

Ранее стало известно, что парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка» не будут проводиться в Севастополе. По словам губернатора города Михаила Развожаева, мероприятия отменили из соображений безопасности. Однако запланировано множество культурных проектов, отметил он.


Источник: lenta.ru
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