Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука

Бабушка из Франкавиллы-Фонтаны в южной итальянской провинции Бриндизи дала четырехмесячному внуку бутылочку со смесью. Однако она спутала бутылку воды из темного стекла с бутылкой вина и разбавила сухое вино алкоголем. Она осознала свою ошибку лишь после того, как напоила ребенка.

В Италии младенец впал в кому из-за разбавленного вином сухого молока. Об этом сообщает Dailу Mail.Итальянка сразу же отвезла внука в ближайшую больницу, где ему была оказана помощь. Медики промыли ему желудок и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящий момент состояние младенца стабильное и его жизни ничего не угрожает.Отмечается, что прокуратуру и местную полицию уведомили о данном инциденте. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.