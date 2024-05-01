Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.05 KZT
  • €1 = 474.14 KZT
  • 1 RUB = 4.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom
В Италии младенец впал в кому из-за разбавленного вином сухого молока. Об этом сообщает Dailу Mail.

Бабушка из Франкавиллы-Фонтаны в южной итальянской провинции Бриндизи дала четырехмесячному внуку бутылочку со смесью. Однако она спутала бутылку воды из темного стекла с бутылкой вина и разбавила сухое вино алкоголем. Она осознала свою ошибку лишь после того, как напоила ребенка.


Итальянка сразу же отвезла внука в ближайшую больницу, где ему была оказана помощь. Медики промыли ему желудок и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящий момент состояние младенца стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что прокуратуру и местную полицию уведомили о данном инциденте. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика