В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих, погиб подросток

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я всё видел из окна спальни. А потом он ушёл в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", – рассказал местный житель Крис Бейтс.

"Король попросил информировать по мере того, как будут проясняться детали этого происшествия. В мыслях и молитвах он с теми, кто пострадал, и в особенности с родными погибшего молодого человека, – и он отдаёт честь отваге сотрудников экстренных служб", – говорится в заявлении королевской пресс-службы.

36-летнего нападавшего уже арестовали.Мужчина, вооружённый самурайским мечом, напал на прохожих на востоке Лондона, он убил мальчика и ранил нескольких человек, включая полицейских, сообщает "Русская служба ВВС".Глава лондонской полиции Стюарт Белл сказал на пресс-конференции, что в результате этого происшествия в лондонском районе Хейнот погиб 14-летний мальчик и ранены ещё четыре человека, включая двоих полицейских. Все они госпитализированы.36-летнего нападавшего уже арестовали, он находится в больнице, но из-за его состояния ещё не допрошен: при задержании его парализовали дистанционным электрошокером. Полицейские не считают это нападение террористическим актом.С заявлением по поводу этого преступления от имени короля Карла III выступил Букингемский дворец.