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Парламент Грузии принял во втором чтении вызвавший массовые протесты "российский закон"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:45
Парламент Грузии принял во втором чтении вызвавший массовые протесты "российский закон"
©️ Marika Mikiashvili
Парламент Грузии в среду, 1 мая, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении - проект поддержали 83 депутата, против выступили 23, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Теперь, согласно установленным процедурам, документ должны рассмотреть в комитете и на пленарном заседании в третьем чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявляла, что если парламент одобрит закон в окончательном чтении, она наложит на него вето. При этом законодательный орган может преодолеть его, для этого необходимо простое большинство голосов депутатов.


Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ в Грузии получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф. А минюст Грузии получит право начать в их отношении расследование.


В первом чтении законопроект об иностранных агентах был принят в парламенте Грузии 17 апреля 2024 года. Обсуждение закона в стране сопровождается массовыми акциями протеста и столкновениями с полицией.

Грузинские оппозиционные партии и независимые журналисты называют его "российским законом" за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об "иностранных агентах". Критики закона говорят, что он не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и может свести на нет шансы страны на вступление в Евросоюз.


В Госдепартаменте США заявили, что данный законопроект "не соответствует нормам и ценностям ЕС и негативно повлияет на прогресс Грузии на пути ЕС".


Источник: tengrinews.kz
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