Новый мировой рекорд скорости интернета: в 7,8 миллиона раз быстрее, чем в Казахстане

Ученые установили новый рекорд скорости передачи данных, достигнув 402 терабита в секунду, что позволяет скачать все фильмы на Netflix менее чем за секунду, передает Tengri Life со ссылкой на Independent .

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Команда исследователей из Национального института информации и коммуникационных технологий (NICT) Японии использовала коммерчески доступное оптоволокно для достижения этой скорости. Возглавляемая лабораторией фотонных сетей NICT команда смогла охватить все полосы передачи стандартного оптоволокна и применить различные технологии усиления.

Отметим, что ранее Казахстан занял 67-е место со средним показателем в 35,49 Мбит/с, однако по скорости стационарного интернета страна находится на 94-м месте с 51,41 Мбит/с. Новый рекорд скорости превышает этот показатель примерно в 7,8 миллиона раз.

Скорость передачи данных в 402 Тбит/с позволяет скачать примерно 12 500 фильмов за одну секунду, что более чем в три раза превышает текущее количество фильмов на Netflix.

Хотя рекорд был установлен с использованием стандартного оптоволокна, он был достигнут только в оптимальных лабораторных условиях. Для реализации даже части этого потенциала в реальном мире потребуется дальнейшее исследование.

Исследователи из NICT надеются в будущем расширить дальность передачи данных до межокеанических расстояний.

NICT сообщил, что новый метод использования ранее неиспользуемых областей длины волны может быть применен в будущих телекоммуникационных сетях. В резюме работы отмечается: "ожидается, что новая технология значительно увеличит пропускную способность оптической коммуникационной инфраструктуры, учитывая быстро растущий спрос на услуги передачи данных".

Ранее бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сослался на некий международный рейтинг, в котором столица Казахстана поднялась на несколько десятков позиций, обогнав в том числе и высокотехнологичный Токио.

Позже журналист казахстанского телеканала Назымгуль Кумыспаева провела эксперимент и сравнила качество интернета в Астане и Токио. Подробнее – в материале.

После этого бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина снова спросили о качестве интернета и связи в Казахстане. В ответ он заявил, что "не был в Токио сам, не могу сравнивать, но еще раз говорю, если сравнивать конкретно среднего жителя Казахстана и среднего жителя Токио, то мы должны опираться на какие-то международные исследования, то есть не на мои суждения". Детальнее – по ссылке.

Также вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек заявил, что в Японии интернет лучше, чем в Казахстане. Хотя министр Багдат Мусин говорил журналистам об обратном. Подробности – здесь.