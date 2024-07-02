В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата. Она хотела посмотреть оружие

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Несовершеннолетняя девушка застрелила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автомата Калашникова. Она хотела просто посмотреть оружие, но случайно произвела выстрел.

Как сообщает украинское издание «Думская», четыре человека — две девушки и два парня — отдыхали в съемной квартире, где распивали алкоголь. В какой-то момент одна из девушек — 17-летняя гостья — решила взять оружие в руки, но в результате небрежного обращения с ним случайно произвела выстрел, который оказался фатальным для 23-летнего украинского десантника.

Известно, что автомат принадлежал другу бойца — он не сдал его после командировки, из которой вернулся несколько дней назад.

Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности. Стрелявшей грозит до пяти лет тюрьмы.