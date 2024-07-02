В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата. Она хотела посмотреть оружие

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата Калашникова, передает Lenta.ru
Несовершеннолетняя девушка застрелила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автомата Калашникова. Она хотела просто посмотреть оружие, но случайно произвела выстрел.
Как сообщает украинское издание «Думская», четыре человека — две девушки и два парня — отдыхали в съемной квартире, где распивали алкоголь. В какой-то момент одна из девушек — 17-летняя гостья — решила взять оружие в руки, но в результате небрежного обращения с ним случайно произвела выстрел, который оказался фатальным для 23-летнего украинского десантника.
Известно, что автомат принадлежал другу бойца — он не сдал его после командировки, из которой вернулся несколько дней назад.
Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности. Стрелявшей грозит до пяти лет тюрьмы.
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