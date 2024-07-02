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01.07.2024, 22:05

Смертельная находка унесла жизни пяти рыбаков

Новости Мира 0 1

Пять рыбаков из Шри-Ланки погибли после употребления неизвестных жидкостей из выловленных ими дрейфующих бутылок, передает Tengri Travel.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщает Independent, единственный выживший из экипажа рыболовного траулера, состоявшего из 6 человек, был эвакуирован на сингапурском торговом судне. ВМС направили корабль SLNS Vijayabahu с медицинской командой для оказания помощи и обеспечения безопасного возвращения выжившего. Представитель властей сообщил, что предпринимаются необходимые меры для передачи рыбака с сингапурского судна

Сообщается также, что рыбаки раздали часть найденных бутылок с неизвестным содержимым другим рыболовным траулерам, рассказал Сусанта Кахаватте, генеральный директор департамента рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки. Власти пытались предупредить их о недопустимости потребления неизвестных жидкостей.

Жертвы находились в многодневном рыболовном плавании на траулере под названием Devon 5, который отправился в плавание 4 июня. Траулер отбуксировали другим судном обратно на берег.

Тем временем шри-ланкийские ВМС задержали 25 индийских рыбаков и конфисковали их четыре судна в начале понедельника за нарушение морских границ страны.

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