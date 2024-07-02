Смертельная находка унесла жизни пяти рыбаков

Пять рыбаков из Шри-Ланки погибли после употребления неизвестных жидкостей из выловленных ими дрейфующих бутылок, передает Tengri Travel .

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Как сообщает Independent, единственный выживший из экипажа рыболовного траулера, состоявшего из 6 человек, был эвакуирован на сингапурском торговом судне. ВМС направили корабль SLNS Vijayabahu с медицинской командой для оказания помощи и обеспечения безопасного возвращения выжившего. Представитель властей сообщил, что предпринимаются необходимые меры для передачи рыбака с сингапурского судна

Сообщается также, что рыбаки раздали часть найденных бутылок с неизвестным содержимым другим рыболовным траулерам, рассказал Сусанта Кахаватте, генеральный директор департамента рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки. Власти пытались предупредить их о недопустимости потребления неизвестных жидкостей.

Жертвы находились в многодневном рыболовном плавании на траулере под названием Devon 5, который отправился в плавание 4 июня. Траулер отбуксировали другим судном обратно на берег.

Тем временем шри-ланкийские ВМС задержали 25 индийских рыбаков и конфисковали их четыре судна в начале понедельника за нарушение морских границ страны.