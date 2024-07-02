Медики рассказали, сколько нужно есть моркови, чтобы предотвратить рак

Ученые Стэмфордского университета выяснили, что употребление моркови три раза в неделю повышает уровень каротиноидов, способных снизить риск развития рака и болезней сердца, сообщает Zakon.kz.

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По информации Медикфорум, в четырехнедельном исследовании, опубликованном в Health News участвовали 60 человек, разделенных на три группы.

Первой группе в качестве перекуса давали яблоко (контрольная группа), второй — молодую морковью (100 граммов). Третья группа принимала БАД с бета-каротином, четвертая — молодую морковь и БАД (поливитамин) одновременно.

Ученые оценили уровень каротиноидов в коже добровольцев до и после испытаний. Выяснилось, что три порции молодой моркови в неделю способствовали значительному увеличению концентрации каротиноидов в коже. Сочетание моркови с БАДом повышало уровень этих фитонутриентов.

Каротиноидами называют фитонутриенты, придающие яркий свет фруктам и овощам — красный, оранжевый и желтый. Высокий уровень каротиноидов связан с повышенной антиоксидантной защитой организма, отмечают ученые.

Для снижения риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний стоит увеличить потребление моркови.

Как отмечала ранее нутрициолог Ксения Глинкина в беседе с изданием "Страсти", несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени.