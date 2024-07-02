Беспорядки в Турции и Сирии: межэтнический конфликт нарастает после изнасилования девочки

Фото: DALL-Е

В минувшие выходные в провинции Кайсери задержали сирийского беженца, изнасиловавшего свою семилетнюю родственницу в общественном туалете на рынке.

Сообщение о насилии над ребёнком быстро распространилось в социальных сетях, вызвав возмущение местных жителей и массовые протесты. В центральной Анатолии люди поджигали автомобили и торговые павильоны сирийских граждан.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о десятках задержанных.

«Граждане собрались незаконно, нанося ущерб домам, рабочим местам и транспортным средствам сирийцев», заявил министр, сообщив о начале расследования местной полицией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в разжигании ненависти и пообещал создать условия для добровольного возвращения сирийцев на родину. Он отметил, что ксенофобия и ненависть к беженцам не приносят положительных результатов.

Беспорядки в Кайсери вызвали негативную реакцию и в Сирии. В Атребе местные жители протестовали против турецкой армии. На границе был сожжён флаг Турции.

Сирийская оппозиция призвала к сдержанности, заявив, что хаос выгоден только террористам.

«Мы решительно отвергаем действия против турецкого флага и требуем немедленно прекратить провокации, направленные на турецкое присутствие в освобождённых районах», говорится в заявлении.

В заявлении также подчёркивается, что с инцидентами в Кайсери ни в коем случае нельзя мириться и эти печальные события «не позволят бросить тень на братские отношения».