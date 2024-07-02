Заряжается за 4,5 минуты: появился прототип нового электрокара

Британская компания Nyobolt представила первый прототип электромобиля с уникальной силовой установкой мощностью 470 лошадиных сил и весом всего 1246 килограммов, передает Tengri Auto со ссылкой на Nаked Science .

Фото: @t.me/ns_community

Однако главной особенностью этого электромобиля является аккумуляторная батарея емкостью 35 киловатт-часов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 350 киловатт.

Это позволяет зарядить батарею от 10 до 80 процентов всего за четыре минуты и 37 секунд. Кроме того, батарея сохраняет более 80 процентов первоначальной емкости после 4000 циклов зарядки, а ее суммарный ресурс составляет около одного миллиона километров.