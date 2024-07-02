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02.07.2024, 18:10

The Wall Street Journal назвал наиболее вероятную замену Байдена на выборах

Новости Мира 0 1

В случае выхода Джо Байдена из предвыборной гонки его место может занять вице-президент США Камала Харрис, считает The Wall Street Journal (WSJ), передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/joebiden
Фото: instagram.com/joebiden

Хотя Байден не проявляет интереса к выходу из предвыборной гонки, некоторые демократы рассматривают различные варианты его замены, и наиболее вероятным кандидатом остается Харрис, пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что этот вариант сопряжен с риском, поскольку рейтинги Харрис в опросах почти такие же низкие, как у Байдена. Тем не менее она пользуется значительной популярностью среди демократов, особенно среди женщин и чернокожих избирателей.

Харрис сможет использовать деньги, собранные Байденом для финансирования избирательной кампании, поскольку является кандидатом, выдвигающимся вместе с действующим президентом.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения от республиканцев на пост президента. Джо Байден, претендующий на второй срок, обеспечил поддержку достаточного числа делегатов от демократической партии.

Ранее Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к ответственности за какие-либо действия, которые входят в его конституционные полномочия как президента, но может быть привлечен к ответственности за личные действия.

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